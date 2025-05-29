Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Felsefe ve Sağlık Sempozyumu, 31 Mayıs’ta Manisa'da gerçekleşecek.MANİSA (İGFA) - Sağlık alanındaki çıkmazların, 'Sağlık Felsefesi' bakışıyla aşılabileceğini vurgulayan sempozyuma yine Manisa Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi ev sahipliği yapıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin geleneksel destek ve iş birliği ile gerçekleşecek olan 5.Felsefe ve Sağlık Sempozyumu programında, "tıp" yerine "sağlık" kelimesi seçilerek sağlık konusunun tıp mesleği ile sınırlı olmadığı gerçeğinin ele alınması hedefleniyor.

Sempozyumun konu başlıkları, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” teması çerçevesince belirlenmiştir. Sağlık alanında yaşanan problemlerin, sağlık hizmetleri ya da tıp metodolojisindeki işleyişiyle değil, Sağlık felsefesi çalışılarak çözüleceği düşüncesiyle hazırlanan sempozyuma katılım için https://www.felsefevesaglik.org/ sitesinden kayıt yapılması gerekiyor.

Sabah 09.30’da başlayacak sempozyumun programı ise şöyle:

09.30-11.30 Panel: "Gelecek İçin Tıp Etiği"

Konumlandırılmış Fakat Anlamlandırılmamış ve Kullanılmayan Bir Meslek Etiği Tüzüğü: Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (1960) - Prof. Dr. Çağatay Üstün (Ege Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD)​ Tekno- Bilimsel Gelişmelerin Gölgesinde Değişen Hekimlik Değerleri - Doç. Dr. Cemal H. Güvercin (Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD)​ Tıbbi Uygulamalarda Etik Değerler Değişiyor mu?: Yapay Zekânın Kliniğe Girişi - Arş.Gör.Dr. Seçil Özçiftçi (Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD)

12:00 - 12:45 Konferans: "Varoluşunu Unutan Varlık"

Prof. Dr. A. Kadir Çüçen (Bursa Uludağ Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Böl.)​​

12:45 - 13:30 Konferans: "Sağlığın Tıbbileştirilmesi"

Doç. Dr. Selin Atalay (İzmir Bakırçay Ü., İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)

15:00- 17:00 Panel: "İyilik Halinin Farklı Görünümleri"

İyilik Halinin Sosyolojik Dinamikleri - Prof. Dr. Derya Şaşman Kaylı (Manisa Celal Bayar Ü., Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü) Antik Dünyada Sağlık ve İyi Yaşam - Prof. Dr. Aylin Çankaya (Manisa Celal Bayar Ü., İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü) Sağlıklı Olma Hastalığı -Prof.Dr.Mehmet Ulukütük (Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)

17:30- 18:30 Panel: "Sağlık Felsefesi için Yeni Ufuklar"

Felsefe ve Sağlık İlişkisi ​- Oya Uysal (Aktiffelsefe Kültür Derneği Başkanı) Paternalist Yaklaşım Modeli Güncel Sağlık Sorunlarına Bir Çözüm Olabilir mi?

​Dr. Mahmut Şansal

18:45 - 19:45 Bildiriler Oturumu