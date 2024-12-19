İçişleri Bakanlığı'nca yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlediği Siberağ operasyonlarının 12'ncisi 54 ilde gerçekleştirildi. Operasyonda 319 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - 54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-12 operasyonlarında 319 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 54 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, Türkiye'de faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla "kripto varlık transferi yapmak" suçundan Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1869610378520342716

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzak olduğunun altını çizerek, hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.