47 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 307 şüpheliden 181'i tutuklandı. 2 bin 27 vatandaşı dolandıran şüphelilerin MASAK verilerine göre banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyt Müdürlükleri ile düzenlediği 'nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik son bir aydır düzenlediği operasyonlarda 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başarılı operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle, sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında, sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1937008640478564361

Operasyonlarda ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 307 şüpheliden 181'i adli makamlarca tutuklanırken, 105'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin ise işlemleri devam ettiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam edileceğinin mesajını verdi.