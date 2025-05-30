İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, parada sahtecilik suçuna yönelik Jandarma tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve parada sahtecilik suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1928361379817476133

Operasyonda çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, parada sahtecilik suçuna yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.