ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini bu yıl da Türk Kızılay'a emanet etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a vekâlet yoluyla teslim etti. Vekâletler, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından alındı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bağışçıların iyilik niyetini, vekâletle kurban kesimi yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken süreci güvenli ve şeffaf bir şekilde yürüttüklerini belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın kurban bağışına aracılık etmek ve Kızılay'ımıza duyduğu güvene layık olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Her yıl olduğu gibi aynı inanç ve kararlılıkla vekâlet verenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz' dedi.