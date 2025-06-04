Türkiye Dağcılık Mardin İl Temsilciliğinin organizesiyle Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 30 dağcı Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olan 2978 metre rakımlı Mereto dağına tırmanış gerçekleştirdi.BATMAN (İGFA) - Mardin MEB-AKUB Arama ve Kurtarma Ekibi, MARKUT (Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü) ve URFADOSK (Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü) üyelerinin katılımı ve TDF Mardin il temsilciliğinin organizesiyle gerçekleştirdikleri geleneksel Mereto dağı tırmanışını başarıyla tamamladıklarını belirten TDF Mardin Temsilcisi Hasan İmrak, tırmanışa desteklerini esirgemeyen Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına müteşekkir olduklarını söyledi.

Arama kurtarma ekipleriyle ilk defa böyle bir faaliyete katıldıklarını belirten Mardin MEB-AKUB ekibi başkanı Ahmet Velat Kurşun, tırmanışın çok keyifli geçtiğini ve kendilerine öncülük eden TDF Mardin Temsilcisi Hasan İmrak ve eksiklerinin giderilmesinde büyük katkıları olan Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca’ya müteşekkir olduklarını söyledi.

“5 SAATLİK TIRMANIŞTAN SONRA MUAZZAM BİR MANZARA”

MARKUT ekibinden Münevver Allak, yaklaşık 5 saat süren tırmanışın bütün zorluklara rağmen çok keyifli geçtiğini, zirvede Sason, Muş, Batman, Bitlis ve Diyarbakır’ın köylerini görme fırsatı bulduklarını söyledi. Allak “2 bin 978 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Mereto, hem manzarası hem de doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu’nun sert iklim koşullarına rağmen, zirvesine ulaşanları etkileyici bir manzara karşılıyor.

Mereto Dağı, özellikle doğa sporları tutkunları için oldukça cazip bir bölge. Trekking rotaları, dağcılık parkurları ve kamp alanları ile macera arayanları kendine çekiyor.

Ayrıca Mereto Dağı, geçmişten kalan tarihi yapılara sahiptir. Eskilerden kalma kaleler, yerleşim yerleri, kiliseler kalıntıları ile ayakta kalmıştır. Muazzam manzaralarla karşılaşmamın keyfine vardık” dedi.

Şanlıurfa’dan katılan URFADOSK Yönetim Kurulu Üyesi Candan Özen, Şanlıurfa’dan gelip Sason’da bölgenin en yüksek dağındaki güzellikleri görmenin kendileri için ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, özellikle Şanlıurfa’nın sıcağından kaçıp böyle serin bir yere gelmenin kendilerinde büyük mutluluk meydana getirdiğini söyledi.

“EKİP ARKADAŞLARIMIN MOTİVESİYLE ZİRVEYE VARDIM”

Tırmanışa MARKUT ekibinden katılan kadın dağcılardan Ömür Burcu Şanlı, “Arkadaşlarımla beraber özveriyle sevgiyle ve saygı çerçevesinde çok güzel bir rota gerçekleştirdik. Defalarca vazgeçmeme rağmen beni motive edip, zirveye ulaşmama vesile oldular. Zirveye varınca zaten tüm yorgunluğunuz gidiyor” dedi.

“İLK DEFA BU ROTA KULLANILDI”

MARKUT Spor Kulübü Başkan yardımcısı Mazlum Doğan Barık, 30 sporcuyla gerçekleştirdikleri ve ilk defa kullanılan rota kapsamında Altıdere köyü Goril ve Diyadin mezralarından hareketle Şeyh Bazid tepesini müteakip zirveye vardıklarını yaklaşık saat süren tırmanışın çok verimli geçtiğini belirterek katılım sağlayan herkese müteşekkir olduklarını söyledi.