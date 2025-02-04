Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ı 'hüznün tarihi' olarak nitelendirirken, 11 ilde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktıklarını söyledi.ANKARA (İGFA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'na katıldı.

Asrın felaketinde yaklaşık 1 milyon bağımsız birimin hasar gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, “11 ilimiz, 124 ilçemiz ve 6 bin 929 köy ve mahallemiz depreme maruz kalmıştı. Bir başka ifadeyle depremin etkilediği alanın büyüklüğü, dünyanın 45’inci ülkesine denk geliyordu. Türkiye’nin milli gelirinin neredeyse yüzde 10’unu üreten bölgenin ekonomisi, depremden olumsuz etkilenmişti” dedi.

“2.6 TRİLYON LİRAYI AŞAN DEV BİR YATIRIM YAPTIK”

Tüm kurum ve kuruluşlarla depremin ilk anından bugüne milli mücadele şuuruyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, “6 Şubat, milletimiz için büyük bir hüznün tarihidir. Bölgeye koştuk, acılarımızı içimize attık. Devlet ve millet olarak tarihin en büyük felaketine karşı tarihin en büyük dayanışmasını sergiledik. 11 ilimizde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktık. Şu ana kadar 75 milyar doları, yani 2,6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı kısa zamanda yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar lira kaynak tahsis ettik” diye konuştu.

“11 BİN KİLOMETREYİ AŞAN YAĞMUR VE İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYORUZ”

Bakan Kurum, 201 bin 580 konut ile iş yerinin anahtarlarını teslim ettiklerini ifade ederek, “Hak sahibi vatandaşlarımız için yapılması gereken konutların tamamının inşasına da başladık. Sadece inşa faaliyetleri yapmıyoruz. Bakın Türkiye’nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre. Bakanlık olarak biz de Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar, yani 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz. Depremin ilk anında verdiğimiz sözleri tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Bakan Kurum, Deprem bölgesinde sadece konut değil, tarihi ihya etme çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirtti. Deprem sürecindeki dezenformasyonlara da dikkat çeken Bakan Kurum, “Hatırlayın o gün, ‘sizleri deprem bölgesinden uzaklaştıracağız’ diye bir sürü dezenformasyon yaptılar. Ama biz hep şunu söyledik; Hataylılar yine Hatay’da, Antakya’da, İskenderun’da, Defne’de, Samandağ’da yaşayacak. Komşularıyla birlikte yaşayacak. Hiç kimseyi mahallesinden, evinden uzaklaştırmayacağız. Hamdolsun bu anlayışla çalışıyoruz” dedi.

“6 ŞUBAT’TA CUMHURBAŞKANIMIZLA ADIYAMAN’DAYIZ”

Bakan Kurum, depremin ikinci yılında Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle anma töreni düzenleneceğini açıkladı.

"6 Şubat’ta hem şehitlerimizi anacağımız hem de anahtar teslim törenlerini yapacağımız bir buluşmayı gerçekleştireceğiz" diyen Bakan Kurum, "2025 yılının sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizin tamamında 453 bin ev ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ayağa kaldırılmamış tek bir tarihi emaneti, yeniden ihya edilmemiş tek bir kültürel değeri bırakmayacağız" dedi.