Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 24 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu 64 adet araç ile 12 adet bot ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 132 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 89'u tutuklandı. 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.