Ders çalışmak için kütüphaneyi kullanan öğrenciler, otoparkta araç içinde alkol tüketildiği iddiaları nedeniyle huzursuz olduklarını belirtirken, veliler çocuklarını kendileri getirip götürmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

ENGİN YILMAZ

BURSA (İGFA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi, son günlerde güvenlik tartışmalarıyla gündeme geldi. Kütüphane'nin otoparkında özellikle akşam saatlerinde araç içerisinde alkol tüketildiği iddiaları, ders çalışmak için kütüphaneyi kullanan öğrenci ve velilerde tedirginlik oluşturdu.

Öğrenciler, özellikle hafta içi Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi'ne giriş ve çıkışlarda huzursuz olduklarını ifade ederken, bazı öğrenciler ortam nedeniyle dikkatlerinin dağıldığını ve kendilerini güvende hissetmediklerini belirtiyor.

Son yıllarda eğitim ortamlarında artan güvenlik hassasiyeti de dikkate alındığında, öğrenciler ve veliler kamusal alanlarda daha fazla önlem alınması gerektiğini savunuyor. Öğrenciler, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde kütüphane otoparkında bulunan araç içinde alkol tüketen insanlardan dolayı huzursuzluk yaşadıklarını, ders çalışma motivasyonlarının olumsuz etkilendiğini ifade ediyor.

'ÇOCUKLARIMIZA EŞLİK ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ'

Veliler ise yaşanan durum nedeniyle çocuklarına tek başlarına Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi'ne gitmeleri konusunda izin vermediklerini, çoğu zaman kendilerinin refakat ettiğini dile getiriyor. Aileler, kamusal bir eğitim alanı olan Kütüphane 'de bu tür görüntülerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

BARIYER VE GÜVENLİK SİSTEMİ TALEBİ

Bölge sakinleri ve veliler, sorunun çözümü için Belediye Başkanı Mesut Köcagöz'den acil önlem alınmasını istiyor. En çok dile getirilen öneriler arasında: Otopark girişine açılır-kapanır bariyer sisteminin kurulması, Güvenlik görevlisi bulundurulması ve Kamera sistemlerinin aktif denetimi yer alıyor.

Vatandaşlar, bu adımların hayata geçirilmesiyle birlikte Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi'nin yeniden 'güvenli ve sakin bir çalışma alanı' haline geleceğini düşünüyor.