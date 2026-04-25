Nilüferli çocuklar, 'Şehir Sen Kimsin?' atölyesinde yaptıkları seramik pano ile kentlerini anlattı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen eser, Altınşehir Gençlik Merkezi'nin duvarında yerini aldı.

BURSA (İGFA) - 2025 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Şehir Sen Kimsin?' atölyesinde, Nilüfer'de yaşayan 44 çocuk, kente dair algılarını çizdiler. Bu yıl da çocukların çizimleri seramik panoda hayat buldu. Altınşehir Gençlik Merkezi'nin duvarına bulunan eserin açılışı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, çocuklar, eğitmenler, velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Okan Şahin, ''Şehir Sen Kimsin?' Aslında bu, koskoca bir soru. Biz de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu soruyu Nilüfer'de yaşayan 44 çocuğumuza sorduk. Onlar cevabı tek tek vermek yerine, hep birlikte vermeyi seçti. Kentlerini anlattılar. Her biri kendi mahallesini, sokağını, anısını bu panoya bıraktı' dedi.

Panonun aynı zamanda ortak bir hafıza olduğunu dile getiren Şahin, 'Bir yanda bir çocuğun en sevdiği park. Bir yanda bir başkasının okul yolu. Bir köşede en güzel oyunların oynandığı sokak. Tek tek bakınca küçük anılar; bir arada bakınca koskoca bir şehir. Buradan geçen her Nilüferli, bir çocuğun gözünden kendi şehrine bakma şansı bulacak' dedi.

'SÖZ SÖYLER, İZ BIRAKIR'

Nilüfer'de çocukların sözünü duymanın değerini bildiklerini anlatan Şahin, 'Geçtiğimiz yıl Badırga Mahallesi'ndeki çocuklarımız köylerinin kültürel mirasını seramiğe işledi. Bizim Ev'deki özel gereksinimli gençlerimiz, 770 parçalık Bursa silüetini tek tek birleştirmişti. Nilüfer'in en güzel yanı bu: Çocuklar burada yalnızca büyümez. Söz söyler, iz bırakır, eser bırakır' diye konuştu.

Şahin, çocuklara ve eğitmenlere emekleri için teşekkür etti.