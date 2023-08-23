Herkesin bildiği gibi yılda en az üç defa geri hareketiyle tanınan Merkür Retrosu, 23 Ağustos'ta Başak Burcunda gerilemesi neler yaşatabilir.

Merkür Retro Başak Burcunda gerilerse!

Herkesin bildiği gibi yılda en az üç defa geri hareketiyle tanınan Merkür Retrosu 23 Ağustos'ta Başak Burcunda gerilemesi neler yaşatabilir.

-Takıntılı ruh halleri,

düzeltmek istediğimiz konulara takılı kalabiliriz.

- karara bağlamakta sorunları yaşabiliriz.

-Harekete geçmekte, ilerlemekte sorunlar yaşayabiliriz.

- Sağlığımıza takılı kalabiliriz herzaman gittiğimiz Doktor olsada güvensizlik, yapılan tahlilerde güvensizlik birkaç defa tekrarını yaptırabilir.

- Satışa sunduğumuz bir ürünü ortaya koymakta zorlanabiliriz.

Tüm bunların yanında Ekonomi ve sağlığada bakarsak

EKONOMİ: Başak Burcunda gerilemesi gıda, tahıl ürünlerinde abartılı fiyatların yansımasını görüyor olacağız.

SAĞLIK: Merkür Başak Burcunda gerilemesi ve Mars'ın Neptün'e dik açı alması sağlığımız açısından dikkatli olmamız gereken günler diyebiliriz.

Yediğimize içtiğimize dikkat etmeliyiz

Salgın hastalıklar, barsak problemleri, zehirlenmeler gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz.

Eylül ortasına kadar tüm bu konularda hasasiyet artabilir dikkatli olun derim.

Sevgiyle kalın💙

Nilgün Akman