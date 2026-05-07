Artvin merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda silahlı yağma ve kara para aklama suçlarına karıştığı belirlenen organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken, 23 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlarda, silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile piyasa değeri toplam 60 milyon TL olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu.

Bakanlık, milletin huzur ve güvenliği için suç odaklarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.