ÖSYM, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2026-ALES/1 sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ve cevap kâğıtlarını ÖSYM'nin ilgili sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Buna göre adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Öte yandan ÖSYM, adayların cevap kâğıtları ve sınavda verdikleri cevapları da erişime açtı. Adaylar, 5 Haziran saat 10.15'ten itibaren 10 gün boyunca Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden cevap kâğıtlarını görüntüleyebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar; sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsünü, optik okuyucular tarafından okunan işaretlemeleri, doğru cevapları ve kendi cevaplarını inceleyebilecek. Ayrıca her soru için soru kökü, cevap seçenekleri, doğru cevap ve adayın verdiği yanıt da ayrı ayrı görüntülenebilecek.

Adaylar, ilgili ekranda testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarının yanı sıra ham puan bilgilerine de ulaşabilecek.