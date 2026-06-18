Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğretmenlerin meslekî, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ''İzmir Öğretmen Akademileri'' kapanış programı İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Programa; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, Öğretmen Akademileri'nde eğitim veren; akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar, Öğretmen Akademileri koordinatörleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ ZENGİN İÇERİKLERİYLE TAMAMLANDI

Edebiyat, Şehir ve Kültür, Müzik, Düşünce ve Biyografi Akademileri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öğretmenler; alanında uzman akademisyenler, yazarlar, sanatçılar ve düşünce insanlarıyla buluşarak zengin içerikli eğitim faaliyetlerine katıldı ve öğrenmenin, paylaşmanın, birlikte üretmenin güçlü örneklerini ortaya koydu.

Program, İzmir Maarif Orkestrası'nın hazırladığı mini konser ile başladı.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri İl Koordinatörü Eser Arık Dereli açılış konuşmasında ''2025-2026 eğitim öğretim yılında; 65 akademi programı içerisinde 50'den fazla akademisyen, yazar, sanatçı ve uzman ismin yer aldığı eğitim faaliyetlerine, 300'e yakın öğretmen katıldı. Süreç içerisinde katkıda bulunan tüm eğitmenlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.'' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu konuşmasında, Öğretmen Akademileri'nin eğitim camiası için önemli olan bir platform olduğunu vurguladı. Bu çalışmada emeği geçen tüm eğitmen ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

BEN YENİLENMELİYİM, DEĞİŞİP DÖNÜŞMELİYİM DİYEN EĞİTİMCİLER GELİŞİR

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi konuşmasında, Öğretmen Akademileri'nin her geçen yıl daha nitelikli çalışmalarla insana dokunan, insana değer veren ve insanı besleyen kıymetli eğitmenleriyle tamamlandığını vurguladı. Ayrıca 'Ben yenilenmeliyim, değişmeliyim ve dönüşmeliyim.' diyen öğretmenlerin talep ettikleri ve kendilerini besledikleri bir alan haline geldiğini belirtti. Yahşi konuşmasına şu sözleri ekledi: ''Yapay zekanın geliştiği bu dönemde değişmeye ve gelişmeye açık olmalıyız. Çünkü biz insanı besliyoruz. Onun için bu salonda bulunan, gayret gösteren, eğitim adına gerçekten sancı çeken tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum.''

Öğretmen Akademileri katılımcısı Şahika At tarafından Behçet Necatigil'e ait ''Açık'' adlı şiir okundu.

Öğretmen Akademileri'nde eğitim veren akademisyenlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ardından program sona erdi.