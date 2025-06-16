Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını desteklemek için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasındaki önemine vurgu yaparak, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle çocukların sosyal çevreleri içinde desteklendiğini belirtti.

Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Göktaş, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocukların sosyal açıdan desteklenmesi için Haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon liralık SED ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

Bakan Göktaş, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeten çeşitli hizmetler sunduklarını ve aile odaklı destek politikalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.