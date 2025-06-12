80 bine yakın öğrenci LGS ve YKS hazırlığında 100. Yıl Kütüphaneleri'nden faydalandı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri’nden yararlanan öğrenciler, yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kütüphanelerde sunulan eğitim ve teknoloji desteğiyle hazırlandılar.

Proje kapsamında üniversite ve lise sınavlarına girecek öğrenciler, yıl boyunca Türk Telekom’un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği, Türk Telekom’un iştiraki Sebit’in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle bilgiye eşit ve kolay erişim sağlayarak geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlandı.

Depremin ardından ilk adımı Hatay’da atılan ve sonrasında Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’te kurulan 100. Yıl Kütüphaneleri’nden yaklaşık 80 bin öğrenci yararlanırken yıl sonuna kadar kütüphane sayısının 20’ye ulaşması hedefleniyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi toplumun hizmetine sunarken, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışımızla önceliğimizi her zaman insan odaklı projelere verdiklerini söyledi. Önal, Kızılay ile gerçekleştirdikleri iş birliğiyle deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphaneleri’nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise, deprem bölgesinde 1,5 milyon öğrencinin varlığına dikkati çekerek, "Bugün 80 bin öğrencimizin yararlandığı 100. Yıl Kütüphaneleri’nde Türk Telekom’un sağladığı bilgisayar, internet altyapısı, yenilikçi eğitim platformları ve kaynaklar, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilere çok ciddi fayda sağladı. Bizler için 100. Yıl Kütüphaneleri geleceğimize yapılan yatırım. Ben inanıyorum ki, orada çalışan, yeniden ayağa kalkan çocuklarımız bu ülkenin geleceğini şekillendireceklerdir" diye konuştu.