Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen 'DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri', yoğun katılımla tamamlandı. İki gün boyunca yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte aday öğrenciler ile aileleri, akademisyenler ve öğrenci topluluklarıyla bir araya gelerek üniversitenin eğitim olanakları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen 'DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri', 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde Rektörlük Yerleşkesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yüz yüze ve hibrit (çevrim içi) formatta düzenlenen etkinlikte aday öğrenciler ve aileleri; fakültelerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve öğrenci topluluklarının temsilcileriyle buluşarak üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen oturumlar, DEÜ Web TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak Türkiye'nin dört bir yanındaki aday öğrencilerin de programa çevrim içi katılım ve soru sorma imkânı sağladı.

REKTÖR BAYRAM YILMAZ ADAY ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Programın ilk gününde aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin eğitim vizyonu, akademik yaklaşımı ve kariyer odaklı eğitim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüz yüze katılımcılar ile çevrim içi yayına bağlanan aday öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, tercih sürecinde yalnızca puanın değil, doğru üniversite ve doğru bölüm seçiminin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesinin fen ve mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler başta olmak üzere birçok alanda güçlü akademik birikime sahip olduğunu ifade eden Rektör Bayram Yılmaz, öğrencilere yalnızca nitelikli bir eğitim sunmadıklarını, aynı zamanda araştırmacı kimliği kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yabancı dil eğitiminin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Bayram Yılmaz, güçlü akademik kadroya sahip Yabancı Diller Yüksekokulu ile öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Üniversitede bu yıl açılan yeni programlardan birinin İngilizce Tıp Programı olduğunu hatırlatan Yılmaz, sağlık alanındaki araştırma altyapısı ve bilimsel imkânlarla öğrencileri uluslararası rekabete hazırladıklarını kaydetti.

Konuşmasında aday öğrencilere seslenen Rektör Yılmaz, 'Kaliteli bir eğitim, güçlü bir yabancı dil altyapısı ve araştırmacı kimliği, mesleki başarı için en önemli unsurlardır. Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerine bu üç alanda da güçlü bir eğitim ortamı sunmaktadır,' ifadelerini kullandı.

HİBRİT FORMATTA YOĞUN İLGİ

'DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri' kapsamında 18 fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulundan akademisyenler aday öğrencilerle buluştu. Düzenlenen sunumlarda eğitim programları, laboratuvar ve uygulama olanakları, staj imkânları, uluslararası değişim programları ve kariyer fırsatları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik süresince aday öğrenciler akademisyenlerle birebir görüşme imkânı bulurken, fuaye alanında kurulan stantlarda kampüs yaşamı, yurt olanakları, burs imkânları, öğrenci toplulukları ve yurt dışı eğitim fırsatlarına ilişkin soruları da yanıtlandı.

Hibrit formatta gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin farklı şehirlerinden aday öğrencilerin de çevrim içi olarak programa katılmasına olanak sağlayarak Dokuz Eylül Üniversitesinin güçlü akademik kadrosunu, nitelikli altyapısını ve öğrenci odaklı yükseköğretim anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırdı.