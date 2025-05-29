AK Parti milletvekillerinin hazırladığı “10. Yargı Paketi” TBMM’ye sunuldu. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda noter cezaları, hapis cezaları, trafik güvenliği ve internet yayınlarına yönelik düzenlemeler getiriliyor.ANKARA (İGFA) - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararlarına uyum sağlayan teklif, noterlik, ceza, trafik, internet yayınları ve çocuk hükümlüler gibi birçok alanda değişiklik öngörüyor.

TBMM'nin resmi internet sitesinden derlenen içeriğe göre, İcra ve İflas Kanunu: İstinaf ve temyiz başvurularında davanın açıldığı tarihteki parasal sınırlar esas alınacak. Yeniden değerleme artışları, bozma veya kaldırma kararları sonrası verilen kararlarda uygulanmayacak.

Teklif, AYM kararlarına uyum sağlamayı, cezai caydırıcılığı artırmayı, çocuk hükümlülerin rehabilitasyonunu desteklemeyi ve trafik güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

NOTERLİK KANUNU

Noterlere, görevlerine aykırı davranışlarda uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma veya meslekten çıkarma cezaları verilecek. Meslekten çıkarma hariç benzer eylemler de cezalandırılacak. 5 yıl içinde yeni bir disiplin suçu işleyen notere bir üst derece ceza uygulanacak. İlk kez suç işleyen olumlu sicile sahip noterlere hafif ceza verilebilecek. Disiplin soruşturmaları için 3 yıl, ceza için 5 yıl zamanaşımı olacak. Ortak cari hesap gelirlerini zamanında yatırmayan noterlere yönelik cezalar düzenleniyor.

CEZA KANUNU

Suça Teşebbüs Ağırlaştırılmış müebbet yerine 14-21 yıl, müebbet yerine 10-18 yıl hapis cezası verilecek.

Hapis cezası alt sınırı 1 yıldan 1,5 yıla, basit yaralamada 6 ay-1,5 yıl, kadına karşı işlenirse 9 ay olacak. Ağır sonuçlu yaralamalarda cezalar 4-9 yıla yükseltilecek. Ölümle sonuçlanan yaralamalarda ceza 10-14 yıla çıkacak.

Malvarlığına zarar tehdidinde hapis cezası alt sınırı 2 ay, nitelikli tehditlerde üst sınır 7 yıl olacak.

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar suç kapsamına alındı. Toplu alanlarda işlenen suçlara cezalar yarıdan bir kata kadar artacak.

Tehlikeli araç kullananlara hapis cezası alt sınırı 3 aydan 4 aya, alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara 6 aya çıkarılacak. Ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere 1-5 yıl, hava araçlarında 5-10 yıl hapis cezası verilecek.

Kasıtlı suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıl ve altında cezaya mahkum çocuklar doğrudan çocuk eğitimevlerinde kalacak. Firar eden veya disiplin cezası alanlar kapalı cezaevine gönderilecek. 15 yıl ve altında cezalı çocuk tutuklular eğitimevlerinde barındırılabilecek.

İNTERNET YAYINLARINA AYAR

Söz konusu pakette internet yayınlarıyla ilgili düzenleme de yer aldı.

İnternet yayınlarında AYM kararıyla “içeriğin yayından çıkarılması” tanımı değiştirildi.

Kişilik hakları ihlallerinde sulh ceza hakimliği 24 saat içinde içerik kaldırma veya erişim engelleme kararı verecek. İhlalin açıkça anlaşılamadığı durumlarda başvuru reddedilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları kararları 24 saat içinde uygulamazsa bant genişliği yüzde 50, 30 gün içinde içeriği kaldırmazsa yüzde 90 daraltılabilecek.

Pakette "Hakimler ve Savcılar Kurulu" ile ilgili düzenlemede görev süresi biten yüksek mahkeme üyeleri otomatik olarak eski görevlerine dönecek. Adli ve idari yargıdan seçilen üyeler, görev bitiminde tercih ettikleri yere atanacak veya Yargıtay/Danıştay üyeliğine seçilebilecek.

80 yaş üstü hükümlülere 6 yıla kadar konutta infaz imkanı tanınacak. Ağır hasta veya engelli hükümlülerin cezaları konutta çekilebilecek.

Yeni doğum yapan kadınlar 5 yıl ve altında cezalarını konutta infaz edebilecek.