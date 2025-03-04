Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Zümra Rezzan İm, Karadağ Budva’da düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonası’nda 55 kilogramda üçüncü olmayı başararak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ZÜMRA PODYUMDA

Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonası’nda mindere çıkan temsilcimiz, ay yıldızlıforma altında çıktığı müsabakalarda zorlu rakiplerine karşı sergilediği üstün performansla 55 kilogramda üçüncü olmayı başardı.

Sakarya’ya bu önemli başarıyla dönen İm, tüm kesimlerden tebrik mesajları aldı ve şehrin gururu oldu.

“HEM BİZİ HEM DE ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI”

Bu özel başarının ardından sporcunu kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz Karate sporcusu Zümra Rezzan İm, Karadağ’da gerçekleştirilen Büyükler Balkan Karate Şampiyonası’nda 55 kilogramda üçüncü olarak hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandırmıştır. Dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı turnuvada elde ettiği başarı dolayısıyla sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz”