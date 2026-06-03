Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, 4/A sınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek eğitimin ve çocukların geleceğinin önemine vurgu yaptı.

ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Dumlupınar İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin konuğu oldu. Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erdem, onların merak ettikleri soruları yanıtladı ve sınıf ortamında samimi, keyifli anlar paylaştı.

Ziyaret sırasında öğrencilerin ilgisi ve sevgisi dikkat çekerken, zaman zaman yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı. Başkan Erdem, çocukların düşüncelerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

Geleceğin teminatı olan çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Tahsin Erdem, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu. Başkan Erdem, 'Çocuklarımızın enerjisi, merakı ve hayalleri bizlere umut veriyor. Onların daha güzel bir geleceğe ulaşması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.