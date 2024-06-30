Kira fiyatlarındaki sert artış sonucu getirilen yüzde 25 zam sınırı 2 Temmuz itibariyle kalkıyor. Hem hukuksal hem de konut piyasası açısından durumu değerlendiren hukukçular, davaların daha artmasını bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Kira fiyatlarındaki sert artış sonucu getirilen yüzde 25 zam sınırı için son tarih yaklaştı. Kiraya yüzde 25 zam sınırı 2 Temmuz 2024 tarihinde sona eriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artış sınırının uzatılmayacağını açıklaması ardından yeni kararı ve süreci değerlendiren Av. Elvan Kakıcı Şimşek, “Daha önce uygulamaya giren yüzde 25’lik kira artırımı sınırı 2 Temmuz itibariyle sona erecek. Dolayısıyla artık kiralarda belirlenen artışlar yıllık tefe tüfe ortalaması oranında gerçekleşecek. En son açıklanan tefe, tüfe ortalaması yüzde 62,51 idi. Kira zamları yüzde 70’leri bulacak. Bu nedenle hem kiracı hem de ev sahibi için sancılı bir süreç başlıyor.” dedi.

Kiraların ne kadar artacağı ve kiracıların bu rakamları nasıl ödeyeceğinin bir tartışma konusu olduğunu da sözlerine ekleyen Kakıcı Şimşek, “Artış fazla oldukça dolayısıyla kiracı kiralarını ödeyemeyecek hale gelecek. Ev sahipleri de haklı olarak yüzde 25’lik artış çok düşük olduğu için, hatta yeni artışla bile piyasanın çok altında kaldığını düşünerek sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılması mevcut davaları azaltmayacak. Mevcutta kira gelirinin artırılması ile ilgili davalar da hala artışlar var ve öngörüm bu davaların daha da artabileceği yönünde. Öte yandan kira gelir vergilerinin artırılması da ilgili de çeşitli spekülasyonlar var. Bu iddialaryasalaşır ve yürürlüğe girer ise ev sahipleri evlerini kiraya da vermemeye başlayacak. Çünkü “Düşük kira alıp, neden yüksek vergi ödeyeyim” diye düşünülecek.Vergi konusu ev sahiplerini ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakacak. Üzerine bir de konut kredilerininverilmemesi ve faizlerin yüksekliği çok ciddi bir konut krizini ortaya çıkaracak. Devletin acilen çok ciddi bir hal alan konut krizini çözmek için adımlar atması gerekiyor.” diye konuştu.