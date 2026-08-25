Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplumsal birlik ve huzur ortamını hedef alan dış kaynaklı psikolojik harekât girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde toplumsal birlik, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı dezenformasyon girişimlerinin devreye sokulmaya çalışıldığını bildirdi.

Asılsız iddialarla dezenformasyon ve provokasyon üreten odaklara yönelik adli ve idari süreçlerin yürütüldüğü belirtilirken, ilgili kurumların gerekli tedbirleri hassasiyetle ve kesintisiz şekilde aldığı vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşlara kaynağı belirsiz paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı. Merkez, milletin sağduyusu ve devletin kararlı tutumu karşısında hiçbir kirli planın amacına ulaşamayacağını ifade etti.