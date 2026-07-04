Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Çerkezköy Otogarı'nda gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında, otogar içerisinde kötü koku yayan koliler içerisinde uygun koşullarda taşınmadığı değerlendirilen kırmızı et tespit etti.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini il genelinde aralıksız sürdürüyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çerkezköy Otogarı'nda gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında, otogar içerisinde kötü koku yayan koliler zabıta ekipleri tarafından kısa süre içinde fark edildi. Yapılan incelemelerde, koliler içerisinde uygun koşullarda taşınmadığı değerlendirilen kırmızı et bulunduğu tespit edildi.

ÜRÜNLERE EL KONULDU, YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Durumun belirlenmesinin ardından Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilerek gerekli incelemeler başlatıldı. İlgili kurum tarafından yapılan kontroller sonucunda ürünlere el konulurken, yürürlükteki mevzuat kapsamında gerekli yasal işlemler uygulandı. Ayrıca söz konusu ürünleri taşıyan yolcu firması hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER SÜRECEK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla otogarlar başta olmak üzere il genelindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirirken, halk sağlığını tehdit edebilecek gıda ürünlerinin taşınmasına ve satışına kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizdi.