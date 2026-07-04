Kayseri Talas Belediyesi, teknolojiye ilgi duyan çocukları geleceğin dünyasına hazırlamaya devam ediyor. TEKNOFEST'te elde ettiği Türkiye dereceleri ve şampiyonluklarla adını duyuran Talas İnovasyon Merkezi, yaz boyunca her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayarak İnovasyon Yaz Kampı'nda yeni mucitler yetiştiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kampta çocuklar; temel elektronik, robotik kodlama, Arduino uygulamaları, 3B modelleme ve tasarım gibi birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor. Her biri bir hafta süren eğitim programlarında öğrenciler hem teknolojiyle tanışıyor hem de kendi projelerini geliştirmenin heyecanını yaşıyor.

Yaz boyunca devam edecek program kapsamında her hafta yeni bir grup öğrencinin katılımıyla Kayseri Talas İnovasyon Merkezi adeta teknoloji üreten genç beyinlerin buluşma noktası oluyor.

'GELECEĞİ BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: 'Çocuklarımızı sadece bugünün değil, yarının dünyasına hazırlamak zorundayız. Talas İnovasyon Merkezi'miz bu anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Yaz kampımız sayesinde öğrencilerimiz robotik kodlama, 3B tasarım, elektronik uygulamalar ve temel teknoloji eğitimleriyle hem eğleniyor hem de üreterek öğreniyor. Her hafta yeni öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturuyor, geleceği bugünden inşa ediyoruz.'

TEKNOFEST BAŞARILARI GÜVEN VERİYOR

Talas İnovasyon Merkezi, son yıllarda elde ettiği başarılarla Türkiye'nin örnek teknoloji merkezleri arasında yer alıyor. Merkezde eğitim alan öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de ilkokul kategorisinde 670 bin proje arasından Türkiye birincisi olurken, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

Ortaokul takımı 568 bin proje arasından Türkiye 10'unculuğu elde ederken, lise takımı ise 765 bin proje arasından Türkiye 17'ncisi olarak 'En İyi Sunum ve Ticarileştirme Potansiyeli' ödülüne layık görüldü.

Merkez öğrencileri ayrıca TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye 7'nciliği ve Türkiye 13'üncülüğü elde ederek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

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Yaz boyunca farklı gruplar halinde devam edecek.