BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Nisan Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz,, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir'in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiği meteorolojik rapora göre, çığ tehlikesi uyarısının yapıldığı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek yüksek kesimlerinde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.