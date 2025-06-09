Meteoroloji'nin günlük hava raporuna göre Türkiye'nin doğu kesimlerinde sağanak, diğer bölgelerde ise az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık normallerin üzerinde, rüzgar kuzey ve güney yönlerden esmesi bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Tahminlere göre Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.