8 yıldır Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesine 28 firmayla girdi. 28 firmanın 2025 yılında Türkiye ihracatına katkısı 5,1 milyar dolara ulaştı.

İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, otomotiv endüstrisinden inşaata, elektrik ve elektronikten makine sektörüne, iklimlendirmeden savunma sanayiine pek çok sektöre ürün tedarik ettiklerini ihracat şampiyonları listesinde 28 firmayla yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını, 17 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda da 20 üyelerinin yer aldığını, 401 milyar 310 milyon TL'lik üretimden satış rakamına ulaştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de demir-çelik sektörünün üretiminin yaklaşık %70'inin elektrik ark ocaklı tesislerde büyük ölçüde hurda kullanılarak gerçekleştirildiğini ve bu yapısıyla dünyanın önde gelen düşük karbonlu çelik üreticileri arasında yer aldığını vurgulayan Uysal, 'Avrupa Birliği'nde uygulanmaya başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum sağlamada Çin ve diğer rakip ülkelerimize göre önemli bir avantaja sahibiz. Bu avantajın Avrupa Birliği'nin ticaret politikalarına da yansıması halinde, sektörümüz ihracatını ivmelendirebilecek üretim ve ihracat kabiliyetine sahiptir.' diye konuştu.

BAŞAK METAL TÜRKİYE İKİNCİSİ

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin ihracat birincisi olan Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. 2025 yılında ihracatını yüzde 18'lik artışla 586,2 milyon dolardan 690,2 milyon dolara çıkararak TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde 5 basamak yükselerek 36. sıraya adını yazdırdı. Başak Metal, demir ve demirdışı metaller sektöründe Türkiye ikinciliğini de sağlamlaştırdı.

Ege Bölgesi'nin ihracatta güçlü firmalarından EDDMİB üyesi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 460,2 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 53. Sıraya adını yazdırdı.

İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş. 20 SIRA İLERLEDİ

2025 yılında ihracatını yüzde 23,3'lük artışla 218 milyon dolardan 268,8 milyon dolara taşıyan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. listede 20 sıralık yükselişle 107. basamağın yeni sahibi oldu.

KCR Dış Ticaret A.Ş. ihracatını 2025 yılında yüzde 411'lik arışla 251 milyon 83 bin dolara yükselterek TİM İlk 1000 Listesi'nde en yüksek ihracat artışına imza atan firma oldu ve listede 120. Sırada yer aldı.

Ege Bölgesi'nin güçlü firmalarından Maxion İnci Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. 228,5 milyon dolarlık ihracatla 138. Sıraya adını yazdırdı.

Türkiye'nin entegre demir-çelik üretim tesislerinden olan ve Ege Bölgesi'nin sanayi devleri arasında yer alan Kardemir Dış Ticaret A.Ş. 190 milyon dolarlık ihracatla 159. Sırada temsil edildi.

Bağlantı elemanları sektöründe Türkiye'nin ihracat lideri Norm Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 yılında Türkiye'ye 182,7 milyon dolar döviz kazandırarak 165. En çok ihracat yapan firma olurken, bağlantı elemanları sektöründen TİM İlk 1000 İhracatçı Listesine giren tek ihracatçı oldu.

Kanuni merkezi İstanbul olan ancak İzmir'de üretim tesisleri olan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. 2025 yılında 1 milyar 212 milyon dolarlık ihracatla Çelik sektörünün ihracat şampiyonluklarına yeni bir halka ekledi. Firma, Türkiye genelinde de en çok ihracat yapan 21. Firma olma başarısı gösterdi.