Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu Kolektör Hattı ve Grup Atıksu Arıtma Tesisi projesi başlatıldı. Yaklaşık 12 milyon Euro yatırım bedeline sahip proje tamamlandığında, 7 mahallede yaşayan yaklaşık 60 bin vatandaşa hizmet verilecek.

ADANA (İGFA) - Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu, Havutlu, Taşçı, Denizkuyusu ve Sakızlı mahallelerini kapsayan proje ile bölgenin atık suları modern sistemlerle toplanarak arıtılacak. Böylece atık suların doğaya kontrolsüz şekilde karışmasının önüne geçilirken, çevrenin ve yer altı su kaynaklarının korunmasına önemli katkı sağlanacak.

Proje kapsamında günlük 15 bin 797 metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisi, yaklaşık 11,4 kilometre atıksu kolektör hattı, 2,8 kilometre terfi hattı ve 4 adet paket tip terfi merkezi inşa ediliyor. Tesisin mekanik, elektrik ve otomasyon sistemleri de kurularak güvenli ve verimli şekilde işletilmesi sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kötü koku, taşkın ve çevresel riskler önemli ölçüde azaltılacak; daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulacak. Çalışmaların 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları denetleyen ve inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ASKİ Genel Müdürü Mansur Aladağ'dan bilgi aldı. Geçer, projenin hayata geçirilmesiyle hem halk sağlığı açısından hem de her geçen gün değeri daha iyi anlaşılan suyun daha verimli kullanımı açısından önemli kazanımlar sağlanacağını söyledi.