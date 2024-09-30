Bursa’da İnegöl'den kent merkezine seyreden bir yolcu otobüsü alev aldı. Otobüste bulunan 35 yolcu canını, son anda kurtardı.Pazaryeri Gündem / BURSA (İGFA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinden Bursa kent merkezine 35 yolcusuyla birlikte seyreden İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü, saat 09.30 sıralarında Kestel Ümitalan mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Otobüs şoförü E.S. durumu farkederek, otobüsü yol kenarına çekip kısa sürede tahliye etti. O sırada otobüs alev alev yanmaya başladı ve bir anda alev topuna döndü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevlere hızlıca müdahale edildi.

Yolcu otobüsü küle dönerken, şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yolcular, firmaya ait başka bir otobüs ile Bursa'ya getirildi.