Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, YKS tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Akademi Sur Etüt Merkezi'nde 10 Ağustos'a kadar devam edecek hizmet kapsamında öğrenciler, uzman rehber öğretmenlerden birebir destek alarak üniversite tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabilecek.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Akademi Sur Etüt Merkezi'nde 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında, hafta içi mesai saatleri içerisinde sunulan hizmet kapsamında öğrenciler, uzman rehber öğretmenlerden birebir destek alabiliyor.

Tercih sürecine kapsamlı destek

Danışmanlık hizmeti kapsamında öğrenciler; başarı sıralamaları, puanları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda kendileri için en uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendiriyor. Adaylara tercih listesi oluşturma, tercih stratejileri geliştirme, üniversite ve bölüm alternatiflerini değerlendirme, kontenjan ve başarı sıralamalarını analiz etme ile kariyer planlaması konularında rehberlik hizmeti sunuluyor.