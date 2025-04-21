Bursa Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi işbirliğiyle bu yıl 15’incisi düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri’nde bu yıl doktora kategorisinde Saliha Tupal Yeke, yüksek lisans kategorisinde ise Hayri Aytaş ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihsel, sosyal ve ekonomik süreçlerinin incelenip araştırılmasını özendirmek amacıyla 2010 yılından bu yana düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri’nin 15'incisinde kazananlar belli oldu.

Dr. Feza Karaer başkanlığındaki seçici kurul, 2024 yılında üretilen 32 eseri değerlendirerek sonuçları açıkladı. Seçici kurulda Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Elifhan Köse Çal, eğitimci Hande Borçbakan ve gazeteci Hacı Tonak yer aldı.

Yarışmaya doktora kategorisinde 5, yüksek lisans kategorisinde 28 ve akademi dışı kategorisinde 1 olmak üzere toplam 32 eser başvurdu. Değerlendirmeler sonucunda doktora kategorisinde “Bursa Muradiye Külliyesi Türbelerinde Gerçekleştirilen Koruma ve Onarım Müdahalelerinin Tarihsel Arka Planı” isimli teziyle Saliha Tupal Yeke birinci oldu.

Yüksek lisans kategorisinde ise “Bursa Kumyaka Yerleşimi Geleneksel Kent Dokusu ve Mimarisi: Koruma Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri” başlıklı teziyle Hayri Aytaş ödülün sahibi oldu. Akademi dışı kategorisinde ise ödül verilmedi.

2024 yılını kapsayan, 15. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırma Ödülleri, 30 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.