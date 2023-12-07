Sosyal medya kullanmadan önce “sosyal medya kullanma ehliyeti”verilmeli

Sosyal medya kullanmadan önce “sosyal medya kullanma ehliyeti”verilmeli

Son yıllarda ülkemizde sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımların büyük ölçüde dezenformasyona neden olacak düzeyde olduğu ortada!!

Özellikle Tik tok’da yapılan müstehcen paylaşımlar takipte olmasak bile biz kullanıcıların önüne bir şekilde çıkıyor! İşin daha kötüsü bizimle kalmayıp küçük yaşta çocuklar da bu içeriklere maruz kalıyor..

Tik tok’un kapanması için uzun zamandır yazılar yazıp sesimizi duyurmaya çalıştık, neyseki çağrılarımız cevap buldu konuyla ilgili gerekli soruşturmalar yapılmaya başladı..

Fakat tüm sosyal medya mecraları için bir çözüm bulmamız gerekiyor bunu düşünerek konu başlığı olarak Sosyal medya kullanmadan önce “sosyal medya kullanma ehliyeti” verilmeli kinayesinde bulundum..

Binlerce kullanıcının elinde bulunan sosyal medya için etkin bir kullanım dersi verilmesi gerektiğini düşünüyorum..