Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi uygulamasıyla kayıt dışı para akışını durduracaklarını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.

Amacımız gönüllü uyumu artırmak, süreçleri daha kolay, hızlı ve öngörülebilir hale getirmek.

Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkânına sahip olacak.

Dijitalleşmeyi hızlandıran bu adımla denetim süreçlerini daha etkin hale getirirken kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendirmeye ve vergi sistemimizi uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.