Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.'nin yeni lezzet markası Antik Balık, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine dördüncü şubesini Başiskele sahilinde hizmete açtı. Özgün balık lezzetlerini Kocaelililerle buluşturan Antikkapı, yeni şubeleriyle kentin gastronomi kültürüne katkı sunmaya devam edecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından hayata geçirilen Antik Balık, kent genelindeki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Darıca Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu'nda vatandaşlarla buluşan, ardından İzmit şubesinde de yoğun ilgi gören yeni lezzet markası şimdi de dördüncü şubesiyle Başiskele Sahilinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda açılan Başiskele Antik Balık, sahil atmosferiyle lezzeti bir araya getiriyor.

ÖZEL LEZZETİYLE BALIK SEVERLERİN YENİ ADRESİ

Izgarada tam kıvamında pişirilen uskumru balığıyla hazırlanan balık dürüm, markaya özgü özel sosuyla birleşerek damaklarda lezzet şöleni yaşatıyor. Taze ve kaliteli ürünlerle hazırlanan dürüm, pratik sunumu ve kendine has lezzetiyle vatandaşların beğenisini kazanıyor. Balık dürümün yanında ikram edilen tahin helva ile lezzet deneyimi tamamlanırken, içecek menüsünde ise balıkla uyumuyla öne çıkan turşu suyu ve şalgam yer alıyor.

BAŞİSKELE SAHİLİNDE LEZZET DURAĞI

Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Liman Caddesi No:13/2 adresinde hizmete giren Başiskele Antik Balık, 70 kişilik oturma kapasitesiyle misafirlerini ağırlıyor. Haftanın her günü 16.00-24.00 saatleri arasında açık olan işletme, sahilde keyifli bir ortamda balık lezzeti yaşamak isteyen vatandaşları bekliyor.