Mardin Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına yön verecek önümüzdeki 4 yıllık yol haritasını belirledi. KTSO Başkanı Mahmut Dündar, odanın 2026-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nın tamamlandığını duyurarak, yeni döneme ait misyon, vizyon ve kurumsal politikaları kamuoyuyla paylaştı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İhracat odaklı büyüme, teknolojik dönüşüm ve kurumsallaşma vurgusu yapan Mardin Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, Kızıltepe'nin geleceğine değer katacak güçlü bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti.

Yeni stratejik planın merkezine teknolojik dönüşümü ve fiziksel altyapının güçlendirilmesini aldıklarını ifade eden Başkan Mahmut Dündar, modern ve güçlü bir altyapıya sahip yeni hizmet binası müjdesini verdi.

Dündar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Yeni stratejik planda, odanın fiziksel ve teknolojik altyapısı güçlü yeni hizmet binasıyla üyelerimize ve Kızıltepe halkına çok daha kaliteli bir hizmet sunacağız. Odamız, yeni dönemde ilçede istihdamın ve özellikle ihracatın artmasında öncü bir rol oynamayı hedefliyor.'

Başkan Dündar, KTSO'nun kurumsal varlığını sürekli geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek odanın yeni dönem misyon ve vizyonunu şu sözlerle özetledi:

'Misyonumuz: Üyelerinin gelişen teknolojik ve değişen rekabet şartlarına uyum sağlamaları için faaliyetler düzenleyen, özellikle teşvikler ve dış ticaret konusunda destek olan, TOBB kanununun verdiği görev, yetki ve sorumlulukları yerine getiren, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hızlı, eksiksiz ve kaliteli hizmet sunarak kurumsal varlığını sürekli geliştiren bir kurum olmaktır. Vizyonumuz: Teknolojik ve fiziksel altyapısı güçlü yeni hizmet binası ile Kızıltepe'nin ve üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını geliştiren, istihdamın ve özellikle ihracatın artmasında öncülük eden, güçlü bir oda olmak.

İlkeler ve Etik Kurallar: Şeffaflık ve Adalet Ön Planda

KTSO'nun yeni dönemde de şeffaflık, adalet ve katılımcılık ilkelerinden ödün vermeyeceğini vurgulayan Dündar, odanın temel ilkelerini ve etik kurallarını şu şekilde sıraladı: Temel İlkeler kararlı ve saygılı yaklaşım,

• Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı,

• Üye, istihdam ve faaliyet odaklılık,

• Sürekli gelişime, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açıklık.

Etik Kurallar:

• Dil, din, ırk ve cinsiyet gibi hiçbir konuda ayrımcılık yapılmaz.

• Hak ve hukuka uyum esastır.

• Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik sağlanır.

• Hesap verilebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşulu olarak kabul edilir.

• Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.

• İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.

• Yetki, sorumluluk, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.

Kalite, Akreditasyon ve Şeffaf Finans Yönetimi

KTSO, yeni stratejik dönemde kurumsal kalitesini uluslararası standartlarla tescillemeyi taahhüt ediyor. Üye ve personel memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen oda; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Şikâyet Yönetim Sistemi kılavuzluğunda hareket edecek. Ayrıca TOBB Akreditasyon Sistemi gerekliliklerini eksiksiz yerine getirerek kurumsal yapısını sürekli iyileştirecek.

İstihdam Odaklı Finans Politikası Odanın finansal kaynaklarının yönetiminde gelir-gider dengesi gözetilerek; açık, hesap verilebilir ve katılımcı bir anlayış benimsenecek. Elde edilen tüm gelirler; kurum amaçları, üyelerin iş geliştirmeleri ve istihdamı artırıcı etkinlikler doğrultusunda kullanılarak Kızıltepe'nin ekonomik hayatının iyileştirilmesine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak.