Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı ruhsatına tabi bina yapımında çalışan yetki belgeli yapı ustalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. İnşaatlarda standartları yükseltmeyi hedefleyen yönetmelik, 31 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik”, yapı inşaatlarında plan, fen, sanat, sağlık ve çevre standartlarına uygunluğu sağlamak için yetki belgeli yapı ustalarının çalıştırılmasını zorunlu kılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayandırıldı.

Yönetmelik, yapı ruhsatına tabi bina yapımında çalışan yetki belgeli yapı ustalarını kapsarken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki işler ve belirli sermaye piyasası kuruluşlarının yapım işleri bu düzenlemeden muaf tutuldu.

Söz konusu yönetmelikle başlıca düzenlemeler şöyle...

Yapı ruhsatlı bina inşaatlarında yetki belgeli ustalarını kapsayan yönetmelikle; yetki belgesi olarak mesleki yeterlilik, ustalık belgeleri veya meslekî eğitim diplomaları geçerli oldu.

e-Devlet üzerinden kayıt olacak ustalar 5 yılda bir yenileyecek. Müteahhit ve şantiye şefleri belgesiz usta çalıştıramayacak; fenni mesuller 6 günde bildirim yapacak.

500 metrekare üzeri inşaatlarda kademeli uygulama 2027-2029 arasında başlayacak.

31 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek yönetmelik, inşaat alanına göre kademeli uygulanacak.

4 bin 500 metrekare üzeri işler için 31 Aralık 2027, 1.500-4.500 metrekare işler için 31 Aralık 2028, 500-1.500 metrekare işler için 31 Aralık 2029’a kadar bu değişiklikler uygulanmayacak.

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