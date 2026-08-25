Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısında sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.