Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçeye kazandırılacak Hayvan Bakım Evi Projesi ile ilgili açıklama yaparak, “Bu bir bürokratik süreç ve bizler de işin takipçisi olarak olabildiğince bu süreci hızlı yürütmeye çalışıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçeye kazandırılacak olan hayvan barınağı ile ilgili açıklamada bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği başta olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle birlikte ortak akıl çerçevesinde çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Özel, önceki yönetim tarafından hayvan barınağı için belirlenen alanın yakınlarında imar planında okulun yer alması ve sanayi alanı içinde kalması nedeniyle iptal olduğunu hatırlattı.

Bugüne kadar, birkaç farklı yerde incelemelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Ercan Özel, hayvan barınaklarının Milli Parklar kontrolünde olması gerektiğini aktararak, “Birkaç farklı yer inceledi ve bir noktada mutabık kalındı. Arazi Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden onay aldı. Milli Emlak’tan da onay aldı. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayına sunuldu fakat bölgenin incelenmesi için tekrar geri gönderildi. Milli Emlak’taki yetkililer araziyi tekrar inceleyerek tekrar onaya sunacaklar. Ardından ilgili bakanlıkların onayına sunulacak” dedi.

Bürokratik sürecin işlediğini aktaran Başkan Özel, “Bizler bu sürecin takipçisi olarak olabildiğince süreci hızlı yürütmeye çalışıyoruz. Bir yandan da belediyemiz bünyesinde görev yapan mimarlarımız da yasanın ön gördüğü şekilde ve özelliklerde Hayvan Bakım Evi projesi için çizim çalışmalarını yapıyorlar. Gerekli tüm izinler alındığı takdirde Hayvan Bakım Evi Projesi’nin yapımına bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Ercan Özel, Yenişehir’deki sokak hayvanlarının yoğunluğunun farkında olduklarını dile getirerek, aslında bu sadece Yenişehir’in değil, hemen hemen tüm ilçelerin ortak sorunu olduğunu sözlerine ekledi.