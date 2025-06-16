Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yönetim kadrosunu beldede ağırlayarak bölgesel eğitim projeleri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale ile yönetim kadrosundan değerli akademisyenleri beldesinde ağırladı. Ziyarette, bölgesel eğitim projeleri için iş birliği vurgulandı.

YÜKSEKOKUL HEYETİ YENİMUHACIR’DA

Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. İlknur Kumkale, Doç. Dr. Erdem Öncü ve Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber’i beldede ağırladı. Başkan Kıral, misafirlerini sıcak bir şekilde kabul ettiğini belirterek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmelerde, Yenimuhacır ve yüksekokul arasında proje bazlı eğitim iş birliklerine açık olduklarını, beldemizdeki öğrenciler ve gençler için sosyal sorumlulukla katkı sağlayabileceklerini vurguladı. Başkan Kıral, “Eğitim alanında yapılabilecek projelerde her zaman desteğe hazırız.” dedi.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK ADIMLAR

Ziyaret sonrasında, iki taraf arasında ortak projelere yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi. Mesleki eğitim, yerel staj imkânları ve kültürel etkinliklerde yüksekokul düzeyindeki katılım gibi konular değerlendirildi. Yakın tarihli projeler kapsamında belde gençlerinin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik adımlar planlanıyor.