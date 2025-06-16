Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun, çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikâye metinlerini teşvik etmek amacıyla “Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar” temalı öğretmenler arası hikâye yazma yarışması düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek yarışma, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla harmanlayarak, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine uygun, değer temelli, eğitici ve ilgi çekici hikâye metinleri üretmesini amaçlıyor. Aynı zamanda, Türk kültüründen ilham alan hikâye kaynaklarının oluşturulması hedefleniyor.

Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya uygun görülen eserler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılarak tüm ilkokullara dağıtılacak. Bakan Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada, kültür yayınlarında telif eser eksikliğine dikkat çekerek, “Öğretmenlerimizin yazdığı hikâye ve romanları Talim ve Terbiye Kurulu değerlendirecek, basılacak ve öğrencilerimize ders kitapları gibi ulaştırılacak” demişti.

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Öğretmenler, eserlerini 30 Haziran-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında ogretmenyazar.eba.gov.tr platformuna yükleyebilecek.

Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 8 Eylül 2025’te açıklanacak.