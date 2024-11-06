41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını 10 Kasım'a kadar açık tutacak olan fuarda Beylikdüzü Belediyesi de stant açtı. Yaşar Kemal’in özel eşyaları Beylikdüzü Belediyesi’nin standında yer alıyor.İSTANBUL (İGFA)- Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 41. kez kitapseverlere kapılarını açtı. 4 numaralı salon, 422 C numaralı stantta yerini alan Beylikdüzü Belediyesi de hem hizmetlerini hem de yayınlarını ziyaretçilerle buluşturdu.

10 Kasım'a kadar açık kalacak fuara tüm İstanbulluları davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada kitap okumayı seven insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarakBeylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların kitaba kolay ulaşabilmesi için ilçemizdeki kütüphane sayısını 24’e çıkardık. Bunlardan birine de bugün burada şahsi eşyalarını ve kitaplığını sergilediğimiz büyük ustamız Yaşar Kemal’in adını verdik. Emin olun değerlerimizi unutmamak çok önemli. Tüm komşularımı standımıza bekliyoruz” dedi.

YAŞAR KEMAL’İN ÖZEL EŞYALARI BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NİN STANDINDA

Bu yıl “Çocukluk Şenliktir” temasıyla düzenlenen, bini aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı okurlarıyla buluşturan fuara ilgi oldukça yoğun oldu.

Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in ailesi tarafından bağışlanan şahsi eşyaların ve kitaplığının sergilendiği Beylikdüzü Belediyesi’nin standında ise belediyenin yayınları olan “Geçmişten Günümüze Beylikdüzü”, “Cumhuriyetin Yüzleri”, “Kuvayi Milliye”, “Dünyamız Nefes Alsın”, “Hazine Sandığından Çıkan Sürpriz”, “Dünyalı Çocuk Uzayda” ve “Süper Su” adlı kitapların ve Beylikdüzü Bülteni’nin dağıtımı da yapıldı.