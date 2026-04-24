Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Güvenli Okul İklimi' için yapay zekâ destekli risk analiz sistemi, siber zorbalıkla mücadele ve artırılmış fiziki önlemlerin devreye alınacağını açıkladı. Bakan, okul-aile iş birliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Güvenli Okul İklimi' için alınacak tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı dileyen Bakan Tekin, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Tekin, saldırılarda yaşamını yitiren Ayla Kara başta olmak üzere hayatını kaybeden eğitimcilerin fedakârlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

GÜVENLİ OKUL İÇİN YENİ ADIMLAR

Bakan Tekin, 'güvenli okul iklimi'ni güçlendirmek amacıyla yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıkladı.

Bu kapsamda; okul güvenliği hem fiziki hem dijital riskleri kapsayacak şekilde genişletileceğini, yapay zekâ destekli risk analiz ve erken uyarı sistemi kurulacağını, siber zorbalık ve çevrim içi tehditlere karşı daha etkin takip yapılacağını ve bakanlıklar arası veri paylaşımı artırılacağını kaydeden Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında riskli okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını, bu kapsamda binin üzerinde okulda kolluk görevlisi görevlendirildiğini hatırlattı.

DİJİTAL RİSKLERE KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Dijital dünyadaki tehditlere dikkat çeken Tekin, çocukların siber zorbalık, dezenformasyon ve zararlı içeriklerden korunması için yeni uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi. Yaş doğrulama sistemleri ve içerik güvenliği önlemlerinin artırılacağını belirtti. Ayrıca 'Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik' projesinin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını ifade eden Tekin, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitimlerin genişletileceğini kaydetti.

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Bakan Tekin, okul ile aile arasındaki iletişimi artırmaya yönelik 'Veli Randevu Sistemi'nin daha etkin hale getirileceğini belirtti. Velilere yönelik dijital riskler konusunda danışmanlık ve destek hatlarının da devreye alınacağını açıkladı.

Okul güvenliği konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Tekin açıklamasında, 'Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği için gereken her adımı atıyoruz. Bu ülkenin çocuklarını korumak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Güvenli okul iklimi oluşturma konusunda hiçbir boşluğa izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.