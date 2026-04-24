Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklara yönelik danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı düzenleme yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanması, risklerin azaltılması ve ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerinin nasıl uygulanacağı detaylı şekilde düzenlendi. Buna göre danışmanlık tedbirleri; çocuğun aile yanında desteklenmesi, eğitim ve sosyal gelişiminin güçlendirilmesi, ihmal ve istismar risklerinin azaltılması ve aile içi iletişimin geliştirilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik psikososyal ve eğitsel destekler de kapsamda yer alacak.

Tebliğde, danışmanlık hizmetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından yürütüleceği belirtildi. Uygulamalar, rehber öğretmenler, sosyal çalışma görevlileri ve ilgili uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek. Süreçte her çocuk için uygulama planı hazırlanacak, düzenli raporlama yapılacak ve tedbirlerin etkinliği üç aylık periyotlarla değerlendirilecek. Gerekli görüldüğünde tedbirlerin güncellenmesi veya sonlandırılması mahkeme kararıyla sağlanacak.

Yeni düzenleme ayrıca danışmanlık hizmeti verecek personelin eğitimi, hizmet standartları, oturum sayıları ve aile katılımı gibi birçok teknik detayı da içeriyor. Buna göre danışmanlık süreci en az sekiz oturum şeklinde planlanacak ve ihtiyaç halinde bu sayı artırılabilecek. Tebliğle birlikte, daha önce 2008 yılında yürürlükte olan düzenleme yürürlükten kaldırılırken, yeni sistemin çocukların korunması ve toplumsal risklerin azaltılması açısından daha bütüncül bir yapı oluşturması hedefleniyor.

Söz konusu tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz