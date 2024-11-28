Sinemaseverleri 29 Kasım Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Moana 2, cüretkar bir göreve yelken açan Moana’nın hikayesini konu ediniyor. Kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan Moana, atalarından beklenmedik bir çağrı alır. Moana, atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açar. Cesur Moana, Okyanusya'nın uçsuz bucaksız denizlerine ve tehlikeli, çoktan unutulmuş sulara giderek daha önce deneyimlediği hiçbir maceraya benzemeyen bir maceraya atılır. Moana ile Maui, bu macerada üç yıl aradan sonra yeniden bir araya gelir.

Yönetmen, yapımcı ve yazar Robert Lee Zemeckis imzasını taşıyan Burada (Here), Tom Hanks ve Robin Wright’ı efsaneleşen filmlerden Forrest Gump’tan sonra yeniden bir araya getiriyor. Film, geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca aynı odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen Richard Young, evin her bir köşesinde hayatından izler bulur. Richard’ın anılarını canlandıran bu ev sadece onun değil pek çok kişinin de hayatına iz bırakmıştır. Evin anıları, geçmişten günümüze yıllarca sürecek bir yolculuğun başlangıcı olur.

Haftanın gerilim filmlerinden Barda 2, bir barda kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor. Geçmişin günümüze kıyasla masum kaldığı, eskisinden daha vahşi, daha karanlık, daha acımasız sosyal çevremizde, dokunsak patlayacak gibi duran toplumsal kutuplaşmaların tam ortasında, şehrin bambaşka bir yerinde bambaşka bir barda, tüm kabuslarınızın ötesinde bir gece adım adım ilerliyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun üstlendiği Kabir Azabı 2, kendisinden bir ölümün kemiklerinin incelenmesi istenmesiyle hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediniyor. Adli Antropolog olan Selim’in hayatı, bir sabah tesadüfen bulunan ölü kemikleri için aranmasıyla bambaşka bir hal alır. Selim vakit kaybetmeden kızı Sema ile birlikte ormanlık alandaki olay yerine gider. Ekiplerce toplanan kemikler inceleme için hazırlanırken odada yalnız kalan Sema, dört adet kemik ve eşyayı çantasına koyarak gizlice eve getirir. Sema, gece kemiklere temas ettiğinde, 1509 yılında Kıyamet-i Suğra “Büyük İstanbul Depremi” ile başlayan lanet geri döner.

Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant’lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Mukadderat, eşini kaybettikten sonra yeni bir hayat kurmak isteyen bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan Sultan’ın evlilik kararı çocukları tarafından hoş karşılanmaz. Kararından vazgeçmeyen ve kendisine iyi bir eş aramaya başlayan Sultan bu sırada ticarete atılıp, bir kadın olarak “yapamazsın” dedikleri her şeyi yapmaya başlar. Sultan’ın verdiği mücadele kadınların örgütlenip, kendi kimliklerini kazanmalarına da neden olur.

Haftanın bir diğer komedi filmi Paranormal Cuma, sakarlığıyla kendisini beklenmedik durumların içerisine sokan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Bir gün sakarlığıyla hastanenin elektrik tesisatını mahveden Cuma, yaptığı hatayı telafi etmeye çalışırken hastanenin altını üstüne getirir. Bu kaotik ortamda kadavra kaybolunca, onun yerine cenaze arabasındaki ceseti çalmaya karar verir. Her şeyi birbirine karıştıran Cuma böylece kasabadaki bir cenazenin ve bir düğünün alt üst olmasına neden olur. İçine düştüğü durumdan bir çıkış arayan Cuma, insanları kasabada paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışır.

Haftanın gerilim filmlerinden Son Nefes (The Last Breath), bir gemi enkazını keşfetmek için dalış yaparken kendilerini ölüm kalım savaşı içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Bir grup eski üniversite arkadaşı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için Karayipler'de tüplü dalış gezisinde yeniden bir araya gelir. Ancak keşif için dalış yapan ekip kendilerini büyük beyaz köpek baklarıyla çevrili paslanmış metalden oluşan su altı labirentinde sıkışıp kalmış halde bulurlar.