Türkiye’nin en büyük yaratıcılık odaklı çocuk etkinliği Yaratıcı Çocuk Festivali, 31 Mayıs-1 Haziran 2025’te Kadıköy Festival Park’ta düzenleniyor. Çilek’in “Hayalimdeki Oda” atölyesiyle çocuklar tasarıma doyacak.BURSA (İGFA) - Yaratıcı Çocuk Festivali, 6. yılında 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Kadıköy Festival Park’ta çocukları ve aileleri sanat, bilim ve yaratıcılıkla buluşturacak.

100’den fazla eğitici ve eğlenceli etkinliğin yer alacağı festivalde, binlerce çocuk sanat, ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve geri dönüşüm temalı atölyelerde keyifli anlar yaşayacak. Aileler için ise konserler, gösteriler ve ikramlarla dolu bir program hazırlandı.

ÇİLEK’TEN YARATICI ATÖLYE DENEYİMİ

Festivalin öne çıkan katılımcılarından Çilek, “Hayalimdeki Oda” atölyesiyle çocuklara interaktif bir tasarım deneyimi sunacak.

Tüm çocukları ve aileleri Kadıköy Festival Park’taki standına davet eden Çilek'in atölyesinde çocuklar, hayal ettikleri odayı planlayarak mobilya ve dekoratif öğelerle üç boyutlu modeller oluşturacak. Renk seçimi, yerleşim planlaması, kesme-yapıştırma gibi aşamalardan geçen minikler, tasarımlarını kutularda sergileyerek mini bir sergi düzenleyecek. Atölye sonunda her çocuğa teşekkür belgesi ve küçük ödüller verilecek.

HEM EĞLENCE HEM ÖĞRENME

Çilek’in atölyesi, çocukların hayal gücünü geliştirirken düşünme, tasarlama ve üretme becerilerini destekleyecek. Aileler, çocuklarının yaratıcılığına tanık olurken kaliteli zaman geçirecek. Festival, 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.