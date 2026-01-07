Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Klein, yapay zekanın kurumlara sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri BUSİAD etkinliğinde değerlendirdi. Klein, 'Yapay zekayı yönetmek kurumsal akıl ile mümkün' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Dijital Dönüşüm Uzmanlık Grubu tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Çağında Kurumsal Akıl: Kazanmak, Korumak, Uyum Sağlamak' başlıklı çevrim içi etkinlikte, Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Klein sunum yaptı.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Uzmanlık Grubu Sorumlusu Tuncer Hatunoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Müge Klein, yapay zekanın şirketlere hızla girdiğine dikkat çekerek, 'Yapay zeka, bireylerin cep telefonlarıyla şirketlere girdi. Şirketler hazırlıksızdı; strateji, yatırım ve yönetişim yoktu. Bu da bir risk oluşturuyor' dedi. Klein, yapay zekanın sahip olduğu hız, veri desteği, karar verme yeteneği ve ölçeklendirilebilirlik gibi özelliklerle kurumlara verimlilik, rekabet gücü ve yetkinlik kazandırdığını vurguladı. Ancak risklerin, yapay zekanın kendisinden değil, sorumluluğun devredilmesi ve etik olmayan kullanımından kaynaklandığını ifade etti.

Prof. Dr. Klein, yapay zekanın risklerini şöyle sıraladı: 'Ön yargı ve adaletsizlik, mahremiyet ve veri güvenliği, şeffaflık ve açıklanabilirlik, hesap verebilirlik, güvenlik. Bunlar teknik değil, etik, hukuki ve yönetsel risklerdir.'

Kurumlarda yapay zekanın doğru yönetilmesi için kurumsal akıl ve yönetişim mekanizmasının önemine dikkat çeken Klein, 'Yapay zekayı bilinçli ve yönetim odaklı kullanmak gerekir. Doğru kullanılırsa fırsat, kontrol edilmezse risktir' dedi. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.