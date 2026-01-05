2026 yılı, yapay zekânın pazarlama dünyasında karar alma süreçlerini dönüştürdüğü bir yıl olacak. Yapay zekâ temsilcileri, eylem bazlı reklamlar ve duygusal hedefleme, şirketlerin stratejilerinin merkezine oturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - 2025 boyunca hızla test edilen yapay zekâ uygulamaları, 2026'da şirketlerin pazarlama ve reklam stratejilerinde belirleyici rol oynamaya hazırlanıyor.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan'a göre, bu yıl teknolojiyi kullanmak yerine onu nasıl yönetecekleri şirketler için kritik olacak. Yapay zekâ temsilcileri, internet trafiğinin önemli bir bölümünü insanlardan alarak devralıyor. Bu agent'lar alışveriş yapabiliyor, e-postaları filtreleyebiliyor ve karar alma süreçlerini etkileyebiliyor. Kaplan, '2026'da reklamcılık klasik ikna odaklı yöntemlerin ötesine geçiyor. Artık veri ve tahmin odaklı bir anlayış hâkim olacak. Hangi anın satın alma kararını tetiklediğini öngörmek mümkün olacak' dedi.

Eylem bazlı reklamcılık, kullanıcıların gerçekleştirdiği davranışlara göre şekillenen modellerle öne çıkıyor. Bu yaklaşım, özellikle ticaret, seyahat ve hizmet sektörlerinde yeni fırsatlar sunarken, kullanıcı deneyimi ve veri gizliliği konularında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Kaplan, XR teknolojileriyle dijital ortamda fiziksel mağazaya yakın deneyimler sunulacağını ve programatik reklamlarda duygusal hedeflemenin önem kazanacağını belirtiyor. Kullanıcıların ruh hâli, motivasyonu ve ihtiyaçları analiz edilerek reklamların kişiselleştirileceği vurgulanıyor.

Veri gizliliği ve regülasyonlar 2026'nın bir diğer önemli gündemi. Çerezsiz internet, veri kaynaklarının çeşitlenmesi ve büyük veri yönetimi şirketler için karmaşık bir süreç oluşturuyor. Topluluk odaklı pazarlama da yükseliyor. 100-500 kişilik küçük topluluklar, ortak ilgi alanları etrafında markalar için değer yaratıyor. Ayrıca Generative Engine Optimization (GEO) ile yapay zekâ destekli arama ve öneri sistemlerinde öne çıkmak, inceleme ve yorum platformlarının önemini artırıyor.