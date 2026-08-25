Yalnızca tarımsal biyolojik ürünlere odaklanan ENAI, mikrobiyal keşfi hızlandırmak ve ürün performansına yeni bir katman kazandırmak için endofit bitki bilimi, geniş ölçekli saha denemeleri ve özel geliştirilmiş analitik yetkinlikleri bir araya getiriyor.

PRNewswire / BOSTON (İGFA) - Indigo Agriculture bugün, inovasyonu hızlandırmak, sektör ortaklıklarını güçlendirmek ve biyolojik bitki koruma ile bitki performansının yeni neslini ileri taşımak amacıyla kurulan bağımsız tarımsal biyolojik ürünler şirketi ENAI'nin hayata geçirildiğini duyurdu.

ENAI, çiftçilerin bitkisel üretime yönelik tehditleri yönetmesine, bitki performansını iyileştirmesine ve her bir dönümün potansiyelinden daha fazla yararlanmasına yardımcı olan biyolojik çözümler geliştiriyor. ENAI'nin ürünleri, mevcut tarımsal girdi programlarını tamamlayacak ve mevcut yetiştiricilik uygulamalarına kolayca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu lansman, yerleşik bir küresel tarımsal biyolojik ürünler işi ve güçlü bir bilimsel temel üzerine inşa ediliyor. Bu iş kolu, tarımın en büyük yararlı endofit koleksiyonlarından birini ve toplamda 38.000'den fazla mikrobiyal suştan oluşan bir koleksiyonu bir araya getirmiştir. Şirketin teknoloji portföyü, dünya genelinde çok çeşitli bitki türlerini, çevre koşullarını ve üretim sistemlerini kapsayan 7.500'den fazla saha denemesinde değerlendirilmiştir. Bu temel, yeni ürünler açısından da henüz kullanılmamış önemli bir potansiyel sunmaktadır.

ENAI, bitki sağlığına yönelik belirli tehditleri ve performans ihtiyaçlarını ele alma olasılığı en yüksek suşları belirlemek için kapsamlı, kendine ait mikrobiyal verilerinden ve saha performansı verilerinden yararlanarak endofitlerin canlı gücünü yapay zekânın öngörü gücüyle birleştiriyor. Doğru mikroorganizmaları doğru bitkiler, tohum özellikleri, tarlalar ve koşullarla eşleştiren ENAI; aktif bileşen keşfini hızlandırmayı, geliştirme kaynaklarını en güçlü adaylara odaklamayı ve hem geniş alan tarla bitkileri hem de özel ürünlerde yüksek değerli biyolojik ürünlerden oluşan daha geniş bir ürün geliştirme hattı oluşturmayı amaçlıyor.

ENAI İcra Kurulu Başkanı Ignacio Martinez: 'Biyolojik ürünler, tarımın en heyecan verici yeni ufuklarından birini temsil ediyor. ENAI'yi yalnızca biyolojik ürünlere odaklayarak daha hızlı hareket edebilir, yeni tarımsal çözümler geliştirmek için kapsamlı mikrobiyal kütüphanemizden ve bize ait suşlardan yararlanabilir ve tarımsal değer zinciri genelinde daha derin ortaklıklar kurabiliriz. Odağımız, çiftçilerin hâlihazırda güvendiği ürünler, çeşitler ve uygulamalarla sorunsuz biçimde çalışan biyolojik ürünleri, bitki koruma ve performansının güçlü yeni bir ayağı olarak sunmaktır.'

ENAI'nin teknolojisinin merkezinde endofitler, yani bitkinin içinde yaşayan yararlı mikroorganizmalar yer alır. Yalnızca tohum veya yaprak yüzeyinde kalan biyolojik ürünlerin aksine, ENAI'nin endofit temelli mikroorganizmaları erken dönemde yerleşecek ve kültür bitkisiyle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır; böylece sezon boyunca etki sağlamak üzere bitkinin içinden yakın bir biyolojik ortaklık kurar. Her ürün belirli bir amaç için geliştirilir; hastalıkları, böcekleri, nematodları ve çevresel stres etmenlerini yönetmekten bitki canlılığını, besin kullanım verimliliğini ve verim potansiyelini iyileştirmeye kadar.

Growmark Operasyon Direktörü Brad Drake: 'Biyolojik inovasyon, sağlam bilimle desteklendiğinde, sahada doğrulandığında ve çiftçilerin zaten kullandığı üretim sistemleri içinde çalışacak şekilde tasarlandığında çiftlikteki yerini hak eder. ENAI, biyolojik ürünlere bu pratik disiplini getiriyor ve perakendecilerimize ve çiftçilerimize bitki sağlığını, performansını ve verimliliğini desteklemek için daha fazla seçenek sunmak üzere birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.'

ENAI, biyolojik bitki koruma ve bitki performansı çözümleri portföyünü genişletirken dünya genelindeki çiftçilere, tohum şirketlerine, tarımsal perakendecilere ve dağıtım ortaklarına hizmet vermeye devam edecektir. Ürünler, ticari materyaller ve dijital kanallar, önümüzdeki aylarda aşamalı bir küresel geçiş kapsamında İndigo'dan ENAI markasına geçecek; böylece müşteriler ve iş ortakları için kesintisiz bir deneyim sağlanacaktır. Indigo Carbon, mevcut programlarına, hizmetlerine ve desteğine kesintisiz erişim sunarak Indigo markası altında faaliyet göstermeye devam edecektir. Farklı misyonları ve güçlü temelleriyle ENAI ve Indigo Carbon; inovasyonu hızlandırmak, ortaklıkları güçlendirmek ve tarım genelinde kalıcı değer yaratmak üzere konumlandırılmıştır.

ENAI HAKKINDA

ENAI, korumayı, dayanıklılığı ve performansı güçlendirmek için bitkinin içinden çalışan endofit temelli biyolojik ürünlere öncülük eder. ENAI, doğanın bitkilerde zaten kodladığı zekâdan yola çıkar ve bunu çözümlemek ve kullanıma açmak için kendine ait teknolojisini kullanır. ENAI'nin keşif modeli, 38.000 mikrobiyal suştan, on yılı aşkın deneyimden ve farklı bitki türlerinde gerçekleştirilen 7.500'den fazla küresel saha denemesinden elde edilen içgörülerden yararlanır. Üç kıtada 60,7 milyon dekarda kullanılan ENAI ürünleri, konvansiyonel bitki korumayı, modern bitki çeşitlerini ve yerleşik agronomik uygulamaları tamamlar.

Flagship Pioneering ekosisteminin bir parçası olan ENAI, mikrobiyal potansiyeli çiftçilerin günümüzdeki üretim uygulamalarına uyum sağlayan pratik çözümlere dönüştürerek her üründe, her birim alandaki potansiyelin açığa çıkarılmasına yardımcı olur.