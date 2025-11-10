Yandex Maps'in ana ekranında artık hava durumu bilgileri de yer alıyor. Kullanıcılar, gittikleri şehir için hava tahminini kolayca görebiliyor ve önümüzdeki birkaç saatlik yağış haritasını inceleyebiliyor. Bu özellik, şehir içinde yapılacak seyahatlerin planlanmasına yardımcı oluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Maps'e gelen gerçek zamanlı hava tahminleri ile gideceğiniz yere ulaşacağınız zaman yağmur yağıp yağmayacağını önceden kontrol etmeniz mümkün olacak.

Haritalarda sunulan hava durumu tahmini, Yandex Weather'ın kendi makine öğrenimi tabanlı tahmin teknolojisiyle çalışmaya başladı.

Bu teknoloji sayesinde küresel modeller, uydular, radyosonde cihazlar, meteoroloji istasyonları, hava radarı, yer sensörleri ve kullanıcı geri bildirimlerinden gelen veriler işlenirken, kullanıcılar, bulundukları yerde yağmur yağıp yağmadığını bildirebiliyor.

Yakın zamanda, Maps ve Navigasyon uygulamalarında rota oluşturulurken hava koşulları da hesaba katılması bekleniyor.