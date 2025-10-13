Aliye Nacak'ın 'Yamalı Tövbeler' adlı oyun, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Anadolu Gelişim Okulu'nda sahnelendi. İsmail Yakar'ın yönetmenliğinde izleyiciyle buluşan oyun, toplumsal ve bireysel vicdan muhasebesini etkileyici bir dille ele aldı.

KONYA (İGFA) - Yazar ve oyuncu Aliye Nacak'ın kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği 'Yamalı Tövbeler' adlı tiyatro oyunu, Anadolu Gelişim Okulu Tiyatro Sahnesi'nde sezonu açtı.

İsmail Yakar'ın yönetmenliğini, İrem Başbuğ'un reji asistanlığını üstlendiği oyun, derinlikli hikayesi ve güçlü sahnelemesiyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Oyun, toplumsal ve bireysel vicdan muhasebelerini çarpıcı bir dille sahneye taşıyor. Teknik ekipte ise ses ve ışıkta Mehmet Arda Özoğlan ve Mustafa Emre Şahin görev aldı.

'Yamalı Tövbeler', sezonun iddialı yapımları arasında yerini alarak tiyatro camiasında dikkatleri üzerine çekti.